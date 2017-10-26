Уэстбрук записал на свой счет 81-й трипл-дабл в карьере. Видео

Разыгрывающий "Оклахомы" Рассел Уэстбрук оформил трип-дабл в матче регулярного чемпионата НБА против "Индианы" (114:96). Он набрал 28 очков, сделал 10 подборов и 16 передач. Этот трипл-дабл стал для 28-летнего игрока 81-м в карьере.

Напомним, в прошлом сезоне Уэстбрук установил рекорд НБА по количеству трипл-даблов за регулярный чемпионат (42).