Уэстбрук подписал рекордный контракт в НБА

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук подписал новый многолетний контракт с "Оклахома-Сити", сообщает официальный сайт НБА. Условия контракта и срок действия не разглашаются.

По данным ESPN, cоглашение рассчитано до конца сезона-2022/23. Это самый крупный гарантированный контракт в истории НБА – к 2023 году защитник заработает 233 миллиона. Среднегодовая зарплата игрока составит 41 миллион долларов. До того рекордный контракт принадлежал Джеймсу Хардену из "Хьюстона" со среднегодовой зарплатой в 38 миллионов долларов.



Уэстбрук был выбран "Тандер" под общим четвертым номером на драфте-2008. В минувшем сезоне 28-летний баскетболист в среднем набирал 31,6 очка при 10,7 подбора и 10,4 передачи. Он стал вторым игроком в истории после Оскара Робертсона, оформившим сезонный трипл-дабл. Робертсону это достижение покорилось в сезоне-1961/62.



В прошлом году Уэстбрук был признан самым ценным игроком сезона. "Оклахома" проиграла "Хьюстону" (1-4) в первом раунде плей-офф.