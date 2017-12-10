Трипл-дабл Леброна принес "Кливленду" победу над "Филадельфией"

"Кливленд" на своем паркете переиграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НБА. Это поражение стало третьим кряду для подопечных Бретта Брауна.

Самым результативным игроком встречи стал Леброн Джеймс, оформивший 59-й раз в своей карьере трипл-дабл.

"Кливленд" идет на втором месте в Восточной конференции, а "Филадельфия" - на 8-м.

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" - "Филадельфия" - 105:98 (23:24, 29:22, 26:27, 27:25)

К: Джеймс (30 + 13 подборов + 13 передач), Грин (13), Уэйд (13)

Ф: Ковингтон (19), Редик (19), Сарич (17)