Травмированный Рондо оштрафован за попытку вмешаться в игру

Разыгрывающий "Чикаго" Рэджон Рондо оштрафован за неподобающее поведение в третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА с "Бостоном" (87:104). Игрок восстанавливается после перелома пальца, поэтому в матче принимать участия не мог. Но он сидел рядом с площадкой и в одном из эпизодов выставил ногу, чтобы помешать Джею Краудеру пробежать мимо него. За это поведение Рондо получил штраф в 25 тысяч долларов.

– Я никому не хотел мешать, – приводит AFP слова оправдания Рондо. – Это все моя старая травма. У меня было повреждение крестообразных связок. Иногда ногу сейчас сводит, и мне приходится ее вытягивать периодически.