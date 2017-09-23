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16:49 | Баскетбол — НБА

Трамп отменил приглашения в Белый дом для "Голден Стэйт"


Президент США Дональд Трамп отменил приглашения для "Голден Стэйт" провести встречу в Белом доме. Традиционно чемпион НБА в преддверии следующего сезона навещает Белый дом, где встречается с президентом. Однако многие игроки "Голден Стэйт" негативно относятся к Трампу, о чем говорили открыто. Лидер "Уорриорз" Стефен Карри признался, что не горит желанием встречаться с президентом.

– Визит в Белый дом – большая честь для команды-чемпиона, – написал в своем Твиттере Трамп. – Стефен Карри колеблется, поэтому приглашение отменяется!

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