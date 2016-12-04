"Торонто" разгромил "Атланту", "Лейкерс", несмотря на 13 очков Мозгова, уступил "Мемфису"

"Торонто" в матче регулярного чемпионата НБА на домашнем паркете обыграл "Атланту" со счетом 128:84. В составе хозяев самым результативным стал Демар Дерозан – 21 очко. В составе гостей Дуайт Ховард оформил дабл-дабл (10 очков и 17 подборов).

В другом матче "Миннесота" в гостях взяла верх над "Шарлотт" – 125:120. 29 очков набрал Эндрю Уиггинс, Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл (27 очков и 13 подборов). У хозяев самыми результативными стали Кемба Уокер и Фрэнк Камински, набравшие 22 и 21 очко соответственно.

"Лейкерс" в гостях уступил "Мемфису" со счетом 100:103. Самым результативным игроком встречи стал Лу Уильямс, набравший 40 очков. Лучшим в составе "Мемфиса" стал Трой Дениэлс (31 очко).



Россиянин Тимофей Мозгов ("Лейкерс") провел на площадке 27 минут, за которые набрал 13 очков, сделал 5 подборов и 2 передачи.

"Бостон" на выезде выиграл у "Филадельфии" со счетом 107:106.

НБА

Регулярный чемпионат

"Торонто – "Атланта" – 128:84 (32:22, 30:25, 24:23, 42:14)

Т: Дерозан (21), Лоури (17).

А: Шредер (15), Хардуэй(15).

"Шарлотт" – "Миннесота" - 120:125 ОТ (29:19, 23:30, 32:25, 22:32, 14:19)

Ш: Уокер (22), Камински (21).

М: Уиггинс (29), Таунс (27 + 15 подборов).

"Филадельфия" – "Бостон" – 106:107 (30:22, 23:23, 21:29, 32:33)

Ф: Шарич (21 + 12 подборов), Ильясова (18).

Б: Томас (37), Брэдли (20).

Мемфис" – "Лейкерс" – 103:100 (25:25, 29:37, 28:20, 21:18)

М: Дэниэлс (31), М. Газоль (19).

Л: Уильямс (40), Денг (18), МОЗГОВ (13).

"Милуоки" – "Бруклин" – 112:103 (25:22, 25:18, 25:32, 37:31)

М: Хенсон (20 + 7 подборов), Деллаведова (18 + 6 передач), Адетокумбо (16 + 10 подборов + 6 передач), Паркер (15 + 8 подборов), Монро (13 + 7 подборов), Снелл (10).

Б: Богданович (24), Килпатрик (19), Харрис (17), Б. Лопес (13).