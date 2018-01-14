"Торонто" проиграл "Голден Стэйт", несмотря на 42 очка Дерозана

"Голден Стэйт" обыграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата НБА - 127:125. В первой половине игроки "Уорриорз" набарли 81 очко. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Рэпторз" Демар Дерозан, на счету которого 42 очка.

В еще одном поединке "Чикаго" победил "Детройт" - 107:105.

НБА

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Голден Стэйт" - 125:127 (35:43, 19:38, 35:27, 36:19)

Т: Дерозан (42), Ануоби (17), Ибака (14).

Г: Томпсон (26), Дюрант (25), Карри (24).

"Чикаго" - "Детройт" - 107:105 (36:31, 24:30, 27:23, 20:21)

Ч: Маркканен (19), Данн (18), Миротич (16).

Д: Брэдли (26), Драммонд (21+15 подборов), Смит (12).