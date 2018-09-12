"Торонто" представит Кавая 21 сентября

"Торонто" официально представит форварда Кавая Леонарда 21 сентября.

Напомним, что канадский клуб сделал лучшее предложение "Сан-Антонио" по игроку. "Рэпторз" пошли на сделку, несмотря на отсутствие гарантий по продлению контракта с Ленардом в межсезонье-2019.

Сообщается, что 21 сентября будет организована пресс-конференция, на которой Леонард будет официально представлен в качестве игрока "Торонто". Также будет презентован еще один экс-игрок "Шпор", защитник Дэнни Грин.

Тренировочный лагерь команды стартует 25 сентября.

26-летний американец обиделся на "Шпор" за то, что клуб не помог ему с травмой бедра. Его контракт с зарплатой в 20 миллионов долларов в год истекает в следующем сезоне. В прошлом сезоне Леонард из-за многочисленных травм сыграл всего в 9 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 16,2 очка.