Тимофей Мозгов: "Нет ничего плохого, что Трамп хочет наладить отношения с Россией"

Центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов в интервью ESPN поделился своим мнением о международных отношениях между Россией и США. Он отметил, что мало интересуется политикой, но хотел бы, чтобы государства наладили сотрудничество.

– Иногда люди говорят мне: "О, ваш Путин сделал это", – приводит ESPN слова Мозгова. – Это мой президент, но не мой друг. Он никогда не советовался со мной, что делать.

Поймите, некоторые из вещей, которые он делает, как и Трамп, Обама или другие американские президенты, – это для того, чтобы сделать страну лучше. Это касается любой страны. Путин или любой другой мировой лидер принимает решения, чтобы сделать жизнь людей лучше. Если бы я был президентом, то старался бы добиться лучшего для моего народа.

На некоторые вопросы я просто не могу ответить, потому что не интересуюсь политикой. Сейчас люди недовольны тем, что Трамп хочет наладить отношения с Россией. Не вижу в этом ничего плохого. Это лучше, чем вражда. Не думаю, что это случится сразу, потому что соперничество между странами существовало всегда. Но нет ничего плохо в том, чтобы быть друзьями.

Теперь меня спрашивают: "Видел, что сделал Трамп?" Я отвечаю: "Ну да. И что?" Чувствую, что существует множество стереотипов о России. Я знаю много людей, которые бывали в России и говорили: "О боже! Это отличается от того, что я слышал".