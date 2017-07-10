Бывший разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич подписал контракт с "Клипперс", информирует агенство, представляющее интересы защитника. Ранее появилась информация, что 30-летний серб подпишет двухлетний контракт на сумму 12,3 миллиона долларов.

Напомним, Теодосич выступал в ЦСКА последние шесть лет. В прошлом сезоне Евролиги он набирал в среднем по 16,8 очка и 6,8 подбора за матч. В 2016 году он стал победителем Евролиги.