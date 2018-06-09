Тайрон Лю: "Надеюсь, что Леброн останется в "Кливленде"

Главный тренер "Кливленда" Тайрон Лю отметил, что сезон для его команды получился сложным. В финале плей-офф "Кавальерс" проиграли все четыре матча с "Голден Стэйт".

– Это был тяжелый сезон. Мы прошли через многое, что сделало нас сильнее, – цитирует AFP Лю. – Новые игроки впервые приняли участие в плей-офф, в финале. Нужно использовать этот опыт, чтобы сделать следующий шаг. Мы могли несколько раз потерять сезон, но справлялись. Я горжусь тем, что мы зашли так далеко, хотя нас приписывали к аутсайдерам в начале плей-офф.

Конечно, надеюсь, что Леброн Джеймс останется в следующем сезоне. Но я не вправе говорить об этом уверенно. Ценю все, что он сделал для нас в этом сезоне. Все, что я могу сказать. Персонально он провел один из лучших плей-офф в истории. Это замечательный человек.