Сын Мозеса Мэлоуна обвиняет Хардена в организации ограбления

Мозес Мэлоун-младший, сын легендарного баскетболиста, обвинил игрока "Хьюстона" Джеймса Хардена в организации ограбления, сообщает Bleacher Report. Против зведы "Рокитс" подан иск, в котором утверждается, что он направил грабителей в один из клубов Хьюстона, в котором у Мэлоуна отобрали драгоценности на 15 тысяч долларов.

Также утверждается, что причиной ограбления стало то, что Мэлоун раскритиковал Хардена в Фейсбуке. Тогда сын известного баскетболиста написал, что игрок "Рокитс" берет по 250 долларов с детей, которые принимают участие в его летнем лагере.