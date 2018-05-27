Стив Керр: "Ненавижу, когда кто-то получает травмы"

Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр расскзал, что сочувствуют защитнику "Хьюстона" Крису Полу, который получит травмы в пятом матче против "Уорриорз", пропустил шестую игру и, скорее всего, не примет участие в седьмой.

- Я сожалею о его травме больше, чем кто-либо другой. Он феноменальный игрок, - цитирует ESPN Керра. - Во многом благодаря ему "Рокитс" взяли две последние победы. Он сталкивается с травмами на протяжении всей карьеры, мне очень жаль. Ненавижу, когда кто-то получает травмы.

Седьмая, решающая игра между "Голден Стэйт" и "Хьюстоном" пройдет 29 мая.