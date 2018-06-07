Стефен Карри: "Это был сумасшедший вечер"

Лидер "Голден Стэйт" Стефен Карри остался доволен победой в третьем матче финальной серии плей-офф НБА с "Кливлендом" (110:102, 3-0). Особенно он похвалил своего одноклубника Кевина Дюранта, который набрал 43 очка.

– Это был сумасшедший вечер во всех отношениях, – цитирует AFP Карри. – Я пытался играть энергично, чтобы помочь как можно больше команде. Мы постоянно были в контакте, товарищи поддерживали меня, помогали. Я уже два года играю с Дюрантом. Он невероятно талантлив. Мы помогаем друг другу, ценим вклад друг друга. Это был не мой вечер, но я все равно очень рад. Могу говорить о Дюранте всю ночь. Он был невероятен.