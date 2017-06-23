Шон Маркс: "Благодарим Лопеса за его вклад в команду"

Генеральный менеджер "Бруклина" Шон Маркс поблагодарил центрового Брука Лопеса за игру. 29-летний американец был обменян в "Лейкерс" на российского форварда Тимофея Мозгова.

- Хотели бы поблагодарить Брука за весь его вклад в команду в течение девяти сезонов, - приводит пресс-служба НБА слова Маркса. - Он был ведущим бомбардиром команды, образцовым игроком и всегда лучшим образом представлял "Нетс" на площадке и вне ее. Мы желаем Бруку и его семье успехов в будущем.

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