"Бруклин" объявил о переходе Мозгова

"Бруклин" на своем официальном сайт объявил об обмене из "Лейкерс" российского центрового Тимофея Мозгова. Также клуб российского бизнесмена Михаила Прохорова получил защитника Д'Анджело Рассела. В обратном направлении проследовал центровой Брук Лопес. Также "Лейкерс" получил 27-й пик на драфте 2017 года.

– Очень рады приветствовать Д'Анджело и Тимофея в нашей семье , – отметил генменеджер клуба Шон Маркс. – Рассел – разносторонний молодой защитник с хорошим будущим. Мы с энтузиазмом смотрим на его дальнейший прогресс в нашей молодой команде. Тимофей добавит ей опыта. Он будет полезен как в атаке, так и в защите. Они оба отлично впишутся в нашу концепцию.