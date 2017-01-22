"Шарлотт" взял верх над "Бруклином"

"Шарлотт" нанес поражение "Бруклину" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 112:105. Самым результативным игроком встречи стал центровой ньюйоркцев Брук Лопес, набравший 24 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

"Шарлотт" – "Бруклин" – 112:105 (28:14, 32:32, 21:35, 31:24)

Ш: Кидд-Килкрист (17 + 14 подборов), Сешнс (17), Батюм (16), Уокер (16).

Б: Лопес (24), Богданович (16), Эйси (14), Килпатрик (13).

"Атланта" – "Филадельфия" – 110:93 (25:25, 37:29, 28:23, 20:16)

А: Миллсэп (22 + 10 подборов), Бэйзмор (16), Шредер (15).

Ф: Ильясова (21), Ковингтон (15 + 10 подборов), Окафор (12).