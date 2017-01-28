"Сан-Антонио" проиграл "Нью-Орлеану", несмотря на 23 очка Леонарда

"Сан-Антонио" в матче регулярного чемпионата НБА уступил на выезде "Нью-Орлеану" - 103:119. В составе "Спэрз" самым результативным стал Кавай Леонард, набравший 23 очка. В еще одном поединке "Майами" обыграл "Чикаго".

НБА

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Майами" - 88:100 (24:33, 29:20, 14:24, 21:23)

Ч: Уэйд (15), Ципзер (14), Гибсон (14).

М: Драгич (26+11 передач), Рид (20), Эллингтон (14).

"Нью-Орлеан" - "Сан-Антонио" - 119:103 (23:20, 25:37, 37:27, 34:19)

Н: Холидэй (23+11 передач), Джонс (21), Дэвис (16+22 подбора).

С: Леонард (23), Бертанс (17), Олдридж (14+14 подборов).