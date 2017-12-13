Руководство "Лейкерс" попросило отца Лонзо Болла поменьше критиковать главного тренера

Руководство "Лейкерс" встретилось с отцом защитника клуба Лонзо Болла Лаваром, сообщает ESPN. Бывший баскетболист Лавар Болл часто критикует главного тренера команды Люка Уолтона и, по мнению руководства, это может негативно сказаться на его сыне.

- Кто-то думает, что здесь дело в самолюбии, что я пытаюсь указывать, что нужно делать. Но на самом деле наша цель - найти общий язык. Я желаю Лонзо только лучшего, а лучшим для него будут победы команды. Если мы будем выигрывать, все будут довольны, - сказал Лавар Болл.