"Портленд" - победитель Летней лиги НБА

"Портленд" стал победителем Летней лиги НБА в Лас-Вегасе, в финальном матче обыграв "Лейкерс"​ со счетом 91:73.



Самым результативным игроком встречи стал форвард "Трэйл Блэйзерс" Кей Джей Макдэниелс (17 очков). У Лейкерс защитник Джош Харт набрал 12 очков.

Летняя лига НБА

Финал



"Портленд" – "Лейкерс" – 91:73 (31:19, 19:14, 21:18, 20:22)

П: МакДэниелс (17 + 7 подборов), Болдуин (14 + 6 передач), Трент (12), Д. Дженкинс (11), Гудвин (10 + 7 подборов).

Л: Харт (12), Д. Эйрс (11), Михайлюк (10), Карузо (9), Ратан-Мэйс (8).