"Портленд" - победитель Летней лиги НБА

"Портленд" стал победителем Летней лиги НБА в Лас-Вегасе, в финальном матче обыграв "Лейкерс" со счетом 91:73.
Самым результативным игроком встречи стал форвард "Трэйл Блэйзерс" Кей Джей Макдэниелс (17 очков). У Лейкерс защитник Джош Харт набрал 12 очков.
Летняя лига НБА
Финал
"Портленд" – "Лейкерс" – 91:73 (31:19, 19:14, 21:18, 20:22)
П: МакДэниелс (17 + 7 подборов), Болдуин (14 + 6 передач), Трент (12), Д. Дженкинс (11), Гудвин (10 + 7 подборов).
Л: Харт (12), Д. Эйрс (11), Михайлюк (10), Карузо (9), Ратан-Мэйс (8).