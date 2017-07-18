Пол Пирс: "Не мог представить, что моя карьера завершится не в "Бостоне"

39-летний баскетболист Пол Пирс отметил, что хотел завершить карьеру в "Бостоне". Сегодня стороны подписали контракт. Прошлый сезон Пирс провел в "Клипперс".

- Для меня большая часть иметь возможность снова называть себя игроком "Бостона", - приводит пресс-служба "Селтикс" слова Пирса. - Клуб и город приютили меня и сделали одним из своих. Я и представить не мог, что моя карьера может завершиться как-то иначе. Я игрок "Селтикс" на всю жизнь.

Отметим, за 19 сезонов в НБА Пирс провел 1343 игры, в которых в среднем набирал 19,7 очка.