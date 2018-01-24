Пол Джордж: "Я бы хотел попасть на Матч звезд, но все так, как есть. Жизнь продолжается"

Форвард "Оклахомы" Пол Джордж отметил, что хотел бы в пятый раз в карьере попасть на Матч звезд НБА. Он также добавил, что раньше ему было легче пробиться в состав.

– Да, я не попал на Матч звезд. Это так. Но из-за этого со мной ничего не случится, – приводит ESPN слова Джорджа. – Теперь у меня будет более длинный перерыв. Конечно, я бы хотел попасть на Матч звезд, но жизнь продолжается.

Когда мы с Кармело Энтони были в Восточной конференции, для нас попасть на мероприятие было легче, потому что, по сути, мы тащили на себе команду. Каждый вечер. Тепеь я пришел сюда, и передо мной стоят более крупные цели и задачи. И я должен стремиться к тому, чтобы выиграть чемпионат.

Составы запасных игроков, которые вошли в команды Восточной и Западной конференций на Матч звезд НБА // Рассел Уэстбрук: "Не могу поверить, что Джорджа не будет на Матче звезд"