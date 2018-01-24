Порзингис и Лав – в числе запасных от Востока на Матч звезд, Грин и Лиллард – от Запада

Стали известны составы запасных игроков, которые поедут на Матч звезд НБА от Восточной и Западной конференций.

Как сообщает The Score, к основным игрокам Востока присоединились Кайл Лаури ("Торонто"), Джон Уолл, Брэдли Бил (оба – "Вашингтон"), Кристапс Порзингис ("Нью-Йорк"), Кевин Лав ("Кливленд"), Эл Хорфорд ("Бостон") и Виктор Оладипо ("Индиана"). В список Запада вошли Дэмиэн Лиллард ("Портленд"), Карл-Энтони Таунс, Джимми Батлер (оба – "Миннесота"), Дрэймонд Грин, Клэй Томпсон (оба – "Голден Стэйт"), Рассел Уэстбрук ("Оклахома") и Ламаркус Олдридж ("Сан-Антонио").

Напомним, в основной состав Восточной конференции попали Леброн Джеймс, Кайри Ирвинг, Демар Дерозан, Яннис Адетокумбо и Джоэл Эмбиид, в состав Западной конференции – Стефен Карри, Джеймс Харден, Кевин Дюрант, Энтони Дэвис и Демаркус Казинс.

Напомним, что в этом году команды 25 января будут выбирать два капитана, которыми стали Джеймс и Карри.