Рассел Уэстбрук: "Не могу поверить, что Джорджа не будет на Матче звезд"

Разыгрывающий "Оклахомы" Рассел Уэстбрук выразил мнение, что его партнер по команде Пол Джордж должен был попасть в состав игроков на Матч звезд НБА. Он также добавил, что в мероприятии не примут участие те, кто этого действительно заслуживает.

Напомним, Джордж не попал в список запасных Западной конференции.

– Невероятно. Это возмутительно. Я не знаю, кто еще попал на Матч звезд, но там будут четыре парня из одной команды, – приводит ESPN слова Уэстбрука. – Там будут игроки, которые постоянно жаловались, что их игнорируют. Там будут парни, которые постоянно говорят о Матче звезд.

Но игроков, которые заслуживают принять участие, там не будет. Джордж в топ-2 на своей позиции. Я просто этого не понимаю. Это бессмысленно.

Составы запасных игроков, которые вошли в команды Восточной и Западной конференций на Матч звезд НБА