Первый номер драфта-2017 Фульц пропустит еще три недели из-за травмы

Разыгрывающий "Филадельфии" Маркелл Фульц может пропустить еще три недели из-за травмы плеча, сообщает The Score. В воскресенье 19-летний баскетболист прошел дополнительное медобследование, по итогам которого был диагностирован дисбаланс лопаточной мускулатуры в правом плече.

Отмечается, что серьезного повреждения найдено не было, но повторное обследование Фульц пройдет через три недели. Перед стартом сезона игрок перенес процедуру по откачиванию жидкости из поврежденного правого плеча.

Напомним, что Фульц был выбран под первым номером на драфте 2017 года. В этом сезоне он провел 4 матча за клуб, в среднем набирая по 6,0 очка, делая по 2,3 подбора и 1,8 передач.