10:58 | Баскетбол — НБА

Передача Теодосича вслепую - в десятке лучших моментов дня в НБА

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Эффектная передача защитника "Клипперс"  Милоша Теодосича в матче регулярного чемпионата НБА против "Лейкерс" (121:106) вошла в топ-10 моментов дня в турнире. Ассист серба, который находился спиной к Блэйку Гриффину, занял восьмое место в списке.

Первое место в десятке занял защитник "Оклахомы"  Рассел Уэстбрук, исполнивший эффектный данк в игре против "Милуоки" (95:97).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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armi

А видео то где???

11:16