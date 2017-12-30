Передача Теодосича вслепую - в десятке лучших моментов дня в НБА

Эффектная передача защитника "Клипперс" Милоша Теодосича в матче регулярного чемпионата НБА против "Лейкерс" (121:106) вошла в топ-10 моментов дня в турнире. Ассист серба, который находился спиной к Блэйку Гриффину, занял восьмое место в списке.
Первое место в десятке занял защитник "Оклахомы" Рассел Уэстбрук, исполнивший эффектный данк в игре против "Милуоки" (95:97).
- Лос-Анджелес Лейкерс
- Рассел Уэстбрук
- Оклахома-Сити Тандер
- Лос-Анджелес Клипперс
- Милуоки Бакс
- Блэйк Гриффин
- Милош Теодосич
armi
А видео то где???
11:16