Передача Теодосича вслепую - в десятке лучших моментов дня в НБА

Эффектная передача защитника "Клипперс" Милоша Теодосича в матче регулярного чемпионата НБА против "Лейкерс" (121:106) вошла в топ-10 моментов дня в турнире. Ассист серба, который находился спиной к Блэйку Гриффину, занял восьмое место в списке.

Первое место в десятке занял защитник "Оклахомы" Рассел Уэстбрук, исполнивший эффектный данк в игре против "Милуоки" (95:97).