Парсонс пропустит старт сезона

Форвард "Мемфиса" Чендлер Парсонс пропустит старт нового сезона в НБА. Как сообщает ESPN, тренерский штаб команды не хочет рисковать здоровьем игрока, который перенес вторую операцию на колене. Именно проблемы с коленом стали причиной того, что "Даллас" не пытался продлить контракт с Парсонсом и отпустил его в "Мемфис" свободным агентом.

Парсонс вернулся к тренировкам на прошлой неделе и признался, что не испытываем дискомфорта в колене, однако тренеры решили подстраховаться и на первый матч его не выпускать.