Паркер восстановится от травмы через четыре-пять месяцев

Защитник "Сан-Антонио" Тони Паркер, получивший травму во втором матче серии второго раунда плей-офф против "Хьюстона", сообщил, что ему еще далеко до полного выздоровления. Разыгрывающий считает, что темпы восстановления после разрыва сухожилия на левой ноге весьма хороши.

– Мое самочувствие улучшается, – цитирует San Antonio Express-News Паркера. – Я постепенно начал бегать, хожу уже довольно спокойно. Несмотря на это, до полного выздоровления еще далеко. Я смогу восстановиться только через четыре-пять месяцев. Но я доволен тем, как проходит восстановление. За это время получилось добиться определенного прогресса.

Напомним, новый сезон в НБА стартует 17 октября.