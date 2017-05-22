Пачулия сообщил: его семье поступают угрозы после эпизода с травмой Леонарда

Центровой "Голден Стэйт" Заза Пачулия сообщил, что в адрес его семьи поступают угрозы в социальных сетях после эпизода с травмой лидера "Сан-Антонио" Кавая Леонарда, сообщает USA Today. В третьей четверти первого матча полуфинальной серии игрок "Спэрс" после броска неудачно приземлился на ногу соперника и усугубил травму голеностопа. После встречи главный тренер "Сан-Антонио" Грегг Попович выразил мнение, что грузинский баскетболист совершил неестественное движение в том моменте и обвинил его в грязной игре. НБА позднее объявила, что не будет наказывать Пачулию.