"Орландо" Мозгова разгромило "Фламенго"

"Орландо" победило бразильское "Фламенго" в предсезонном матче - 119:82. В составе победителей самым результативным стал Аарон Гордон, набравший 29 очков. У проигравших дабл-дабл (14 очков, 12 подборов) сделал Андерсон Варежао. Центровой "Мэджик" Тимофей Мозгов на площадку не выходил.

Результаты других предсезонных матчей с участием клубов НБА:

"Торонто" - "Мельбурн Юнайтед" (Австралия) – 120:82,

"Денвер" - "Перт" (Австралия) – 96:88,

"Юта" - "Аделаида" (Австралия) – 129:99,

"Вашингтон" - "Майами" - 121:114,

"Нью-Йорк" - "Нью-Орлеан" - 106:100,

"Мемфис" - "Атланта" - 120:110,

"Миннесота" - "Оклахома-Сити" - 101:113,

"Сан-Антонио" - "Детройт" - 117:93,

"Финикс" - "Портленд" - 93:115,

"Голден Стэйт" - "Сакраменто" - 122:94.