Олдридж и Леонард не сыграют против "Голден Стэйт"

Форвард "Сан-Антонио" Ламаркус Олдридж выбыл на неопределенный срок из-за аритмии сердца, сообщает официальный сайт НБА. Таким образом, он точно не сыграет против "Голден Стэйт". Также против "Уорриорз" не выйдет другой форвард "Спэрс" Кавай Леонард, получивший травму в матче против "Оклахомы" (92:102). Также подопечные Грегга Поповича не смогут рассчитывать на Тони Паркера и Дежонте Маррэя.

Ранее стало известно, что "Голден Стэйт" проведет эту встречу без Стефена Карри, Клэя Томпсона, Андре Игуодалы и Дрэймонда Грина. Также не сыграет в этом поединке Кевин Дюрант, продолжающий восстанавливаться от травмы.