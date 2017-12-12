"Оклахома" проиграла "Шарлотт", несмотря на 30 очков Уэстбрука

"Шарлотт" на выезде обыграл "Оклахому" в матче регулярного чемпионата НБА - 116:103. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Тандер" Расселл Уэстбрук, набравший 30 очков. В еще одном поединке "Майами" одержал победу над "Мемфисом" - 107:82.

НБА

Регулярный чемпионат

"Оклахома-Сити" - "Шарлотт" - 103:116 (26:34, 26:18, 22:40, 29:24)

О: Уэстбрук (30), Джордж (20), Абринес (12).

Ш: Ховард (23), Уокер (19), Уилльямс (18).

"Мемфис" - "Майами" - 82:107 (23:21, 19:24, 18:25, 22:37)

Ме: М. Газоль (19), Харрисон (16), Эванс (11).

Ма: Драгич (19), Ричардсон (17), Т. Джонсон (14).