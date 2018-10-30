"Нью-Йорк" обыграл "Бруклин" благодаря 25 очкам Хардуэя

"Сакраменто" обыграл "Майами" в матче регулярного чемпионата НБА - 123:113. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Хит" Джош Ричардсон, набравший 31 очко.
"Нью-Йорк" победил "Бруклин" - 115:96. 25 очков на счету разыгрывающего "Никс" Тима Хардуэя.
НБА
Регулярный чемпионат
"Майами" - "Сакраменто" - 113:123 (28:17, 23:34, 32:43, 30:29)
М: Ричардсон (31), Драгич (20), Уайтсайд (16+24 подбора).
С: Колли-Стейн (26+13 подборов), Хайлд (23), Фокс (20).
"Нью-Йорк" - "Бруклин" - 115:96 (26:26, 26:18, 33:23, 30:29)
Н: Хардуэй (25), Нтиликина (16), Кантер (15).
Б: Динвидди (17), Холлис-Джефферсон (16), Расселл (13).
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