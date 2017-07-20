"Нью-Йорк" не устроило предложение "Хьюстона" Энтони

Руководство "Нью-Йорка" недовольно предложением "Хьюстона", который в результате обмена рассчитывает получить права на форварда Кармело Энтони, утверждает ESPN. Клуб также не устраивают условия, выдвинутые другими командами.

Ранее стало известно, что клуб из Нью-Йорка намерен сохранить 33-летнего игрока в своем составе. На прошлой неделе "Никс" приостановил переговоры с "Рокитс".

Ранее игрок заявлял, что намерен уйти из команды. Помимо "Хьюстона" на Энтони претендуют "Портленд" и "Кливленд". Для форарда приоритетным является вариант перехода в "Рокитс", где его партнерами могут стать Крис Пол и Джеймс Харден. Если сделка не будет оформлена, он готов перебраться в "Кавальерс", чтобы попасть в команду к Леброну Джеймсу.