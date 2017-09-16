НБА представила третьи комплекты формы команд на новый сезон

НБА в своем Твиттере опубликовала альтернативные комплекты формы всех команд ассоциации на сезон-2017/18. Презентация экипировки под общим названием Statement (Заявление. – Прим. "СЭ") состоялась в рамках специального мероприятия, которое посетили игроки всех команд.

Напомним, новый сезон НБА стартует в ночь на 18 октября по московскому времени. В стартовой игре регулярного чемпионата "Кливленд" примет "Бостон".