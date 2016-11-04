19:51 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Нандо Де Коло: "После ЦСКА, возможно, попробую еще раз в НБА"

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Защитник ЦСКА Нандо Де Коло отметил, что хотел бы вернуться в НБА. Ранее француз выступал в составе "Сан-Антонио" и "Торонто", после чего в 2014 году переехал в Россию. Несмотря на это, игрок хочет доработать свой контракт с армейцами.

- Через три года у меня закончится контракт с ЦСКА, - приводит L'Equipe слова Де Коло. - Тогда, возможно, стоит попробовать. Пока у меня не было конкретных предложений. Но я хочу играть основную роль в команде, как это сейчас. В НБА на протяжении двух лет я, в основном, был запасным.

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