Нандо Де Коло: "После ЦСКА, возможно, попробую еще раз в НБА"

Защитник ЦСКА Нандо Де Коло отметил, что хотел бы вернуться в НБА. Ранее француз выступал в составе "Сан-Антонио" и "Торонто", после чего в 2014 году переехал в Россию. Несмотря на это, игрок хочет доработать свой контракт с армейцами.

- Через три года у меня закончится контракт с ЦСКА, - приводит L'Equipe слова Де Коло. - Тогда, возможно, стоит попробовать. Пока у меня не было конкретных предложений. Но я хочу играть основную роль в команде, как это сейчас. В НБА на протяжении двух лет я, в основном, был запасным.