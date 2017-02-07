09:01 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Мозгов пропустил матч с "Нью-Йорком" по решению тренера

0
0
0
11

Российский центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов по решению тренера не принял участия в гостевом матче регулярного чемпионата НБА против "Нью-Йорка" (121:107). Как утверждает Rotoworld, тренерский штаб команды из Лос-Анджелеса решил предоставить больше игрового времени 19-летнему боснийцу Ивице Зубацу

В текущем сезоне 30-летний Мозгов принял участие в 52 матчах, которые начинал в стартовой пятерке, набирая в среднем по 7,5 очка и 5,0 подбора. В клубе считают, что такие показатели не соответствуют высокой зарплате россиянина. Впрочем, рассматривает ли руководство вариант с обменом центрового, пока неизвестно.

Напомним, что Мозгов перешел в "Лейкерс" минувшим летом, подписав контракт на четыре года и 64 миллиона долларов. Дедлайн обменов в лиге наступит 23 февраля.

0
0
0
11
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (11)
Войти, чтобы оставить комментарий

Бурый аз есьм

дело не в тиме совсем,игра не построена еще

11:58

эстонский армеец

Вернись в Россию - будешь "первый парень на деревне"!)) Или больше тренируйся и старайся в играх.

11:56

Andvaraforce

А с чего кто-то решил, что в ЛА Тима сразу начнёт феерить. Он никогда лидером на площадке не был. Даже в сборной. Всегда таскал рояль. Просто у Уолтона нет хорошего игрока на рояле, есть несколько талантов, но нестабильных. Конечно, крайним Мозгова сделать можно, но это ничего не изменит. Зубац - не Дивац.

11:47

Алексей Х

зарплата отнюдь не жирная, по меркам НБА...выше среднего, не более

11:29

mr.objectivity

Какой идиот дал ему такую зарплату? Еще бы Кокорина взяли в условный МЮ и платили бы такие денежки...

11:26

fedd

fedd Ну-ну. Вся страна припала к компьютеру. Какой-то средний американский парень не попал в заявку. 09:51... Ага, "вся страна припала к компьютеру" - какой-то ноунейм смеет рассуждать на форуме за всю страну )...,,,,Какая-то ошибка, сударь! Мне ничего не известно о рассуждениях за всю страну. Да и ноунейма я не знаю. Просто увидел ещё одну новость ни о чем. Точнее ни о ком! Так что расслабьтесь - страна не пострадала.

10:51

ШамильКа

удивляет в данной ситуации только одно, что это решение не было принято раньше

10:46

Санта_Клаус

непонятно почему такой жирный контракт у Моззи. Да, чемпион, но вся заслуга в этом Леброна

10:46

Angeldust

Вообще неудивительно. Мотивации у парниши ноль. Во-первых русский. Наши легионеры крайне часто демонстрируют отношение "спустя рукава". Во-вторых, он играл в Кливленде, команде, которая билась за высочайшие места и награды, а ЛАЛ что это такое вообще?

10:28

Алый Дракон

fedd Ну-ну. Вся страна припала к компьютеру. Какой-то средний американский парень не попал в заявку. 09:51... Ага, "вся страна припала к компьютеру" - какой-то ноунейм смеет рассуждать на форуме за всю страну )...

10:15

fedd

Ну-ну. Вся страна припала к компьютеру. Какой-то средний американский парень не попал в заявку.

09:51

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ