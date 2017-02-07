Мозгов пропустил матч с "Нью-Йорком" по решению тренера

Российский центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов по решению тренера не принял участия в гостевом матче регулярного чемпионата НБА против "Нью-Йорка" (121:107). Как утверждает Rotoworld, тренерский штаб команды из Лос-Анджелеса решил предоставить больше игрового времени 19-летнему боснийцу Ивице Зубацу.
В текущем сезоне 30-летний Мозгов принял участие в 52 матчах, которые начинал в стартовой пятерке, набирая в среднем по 7,5 очка и 5,0 подбора. В клубе считают, что такие показатели не соответствуют высокой зарплате россиянина. Впрочем, рассматривает ли руководство вариант с обменом центрового, пока неизвестно.
Напомним, что Мозгов перешел в "Лейкерс" минувшим летом, подписав контракт на четыре года и 64 миллиона долларов. Дедлайн обменов в лиге наступит 23 февраля.
Бурый аз есьм
дело не в тиме совсем,игра не построена еще
11:58
эстонский армеец
Вернись в Россию - будешь "первый парень на деревне"!)) Или больше тренируйся и старайся в играх.
11:56
Andvaraforce
А с чего кто-то решил, что в ЛА Тима сразу начнёт феерить. Он никогда лидером на площадке не был. Даже в сборной. Всегда таскал рояль. Просто у Уолтона нет хорошего игрока на рояле, есть несколько талантов, но нестабильных. Конечно, крайним Мозгова сделать можно, но это ничего не изменит. Зубац - не Дивац.
11:47
Алексей Х
зарплата отнюдь не жирная, по меркам НБА...выше среднего, не более
11:29
mr.objectivity
Какой идиот дал ему такую зарплату? Еще бы Кокорина взяли в условный МЮ и платили бы такие денежки...
11:26
fedd
fedd Ну-ну. Вся страна припала к компьютеру. Какой-то средний американский парень не попал в заявку. 09:51... Ага, "вся страна припала к компьютеру" - какой-то ноунейм смеет рассуждать на форуме за всю страну )...,,,,Какая-то ошибка, сударь! Мне ничего не известно о рассуждениях за всю страну. Да и ноунейма я не знаю. Просто увидел ещё одну новость ни о чем. Точнее ни о ком! Так что расслабьтесь - страна не пострадала.
10:51
ШамильКа
удивляет в данной ситуации только одно, что это решение не было принято раньше
10:46
Санта_Клаус
непонятно почему такой жирный контракт у Моззи. Да, чемпион, но вся заслуга в этом Леброна
10:46
Angeldust
Вообще неудивительно. Мотивации у парниши ноль. Во-первых русский. Наши легионеры крайне часто демонстрируют отношение "спустя рукава". Во-вторых, он играл в Кливленде, команде, которая билась за высочайшие места и награды, а ЛАЛ что это такое вообще?
10:28
Алый Дракон
fedd Ну-ну. Вся страна припала к компьютеру. Какой-то средний американский парень не попал в заявку. 09:51... Ага, "вся страна припала к компьютеру" - какой-то ноунейм смеет рассуждать на форуме за всю страну )...
10:15
fedd
Ну-ну. Вся страна припала к компьютеру. Какой-то средний американский парень не попал в заявку.
09:51