Мозгов пропустил матч с "Нью-Йорком" по решению тренера

Российский центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов по решению тренера не принял участия в гостевом матче регулярного чемпионата НБА против "Нью-Йорка" (121:107). Как утверждает Rotoworld, тренерский штаб команды из Лос-Анджелеса решил предоставить больше игрового времени 19-летнему боснийцу Ивице Зубацу.

В текущем сезоне 30-летний Мозгов принял участие в 52 матчах, которые начинал в стартовой пятерке, набирая в среднем по 7,5 очка и 5,0 подбора. В клубе считают, что такие показатели не соответствуют высокой зарплате россиянина. Впрочем, рассматривает ли руководство вариант с обменом центрового, пока неизвестно.

Напомним, что Мозгов перешел в "Лейкерс" минувшим летом, подписав контракт на четыре года и 64 миллиона долларов. Дедлайн обменов в лиге наступит 23 февраля.