Форвард "Чикаго" Никола Миротич отказался от операции по исправлению сломанных костей лица, сообщает Sportsnet. Баскетболист решил восстановиться самостоятельно, без хирургического вмешательства.

Напомним, что Миротич получил множественные переломы челюсти и сотрясение мозга после драки с одноклубником Бобби Портисом на тренировке. Напомним, по ходу тренировочного занятия у Миротича и Портиса возникла ссора, в результате которой испанец получил удар кулаком в лицо.

Ранее баскетболист заявлял, что, несмотря на инцидент, хочется остаться в "Буллз".