03:50 | Баскетбол — НБА

Миротич отказался от операции по исправлению сломанных костей лица


Форвард "Чикаго" Никола Миротич отказался от операции по исправлению сломанных костей лица, сообщает Sportsnet. Баскетболист решил восстановиться самостоятельно, без хирургического вмешательства.

Напомним, что Миротич получил множественные переломы челюсти и сотрясение мозга после драки с одноклубником Бобби Портисом на тренировке. Напомним, по ходу тренировочного занятия у Миротича и Портиса возникла ссора, в результате которой испанец получил удар кулаком в лицо.

Ранее баскетболист заявлял, что, несмотря на инцидент, хочется остаться в "Буллз".

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