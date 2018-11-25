"Миннесота" обыграла "Чикаго", Таунс набрал 35 очков и 22 подбора

"Миннесота" обыграла "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НБА - 111:96. Центровой "Тимбервулвз" Карл-Энтони Таунс сделал в этой игре дабл-дабл - 35 очков и 22 подбора.

"Вашингтон" одержал победу над "Нью-Орлеаном" - 124:114.

"Миннесота" - "Чикаго" - 111:96 (20:22, 29:28, 35:29, 27:17)

М: Таунс (35+22 подбора), Роуз (22), Шарич (19+14 подборов).

Ч: ЛаВин (28), Паркер (27), Холидэй (14+11 подборов).

"Вашингтон" - "Нью-Орлеан" - 124:114 (37:34, 31:34, 22:23, 34:23)

В: Портер (29), Уолл (22), Риверс (18).

Н: Рэндл (29+15), Миротич (24), Мур (19).