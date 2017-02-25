"Милуоки" уступил "Юте", несмотря на дабл-дабл Адетокумбо

"Милуоки" на своей площадке проиграл "Юте" в матче регулярного чемпионата НБА - 95:109. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Яннис Адетокумбо, сделавший дабл-дабл - 33 очка и 12 подборов. В еще одном поединке "Майами" переиграл на выезде "Атланту" - 108:90.

НБА

Регулярный чемпионат

"Атланта" - "Майами" - 90:108 (24:25, 25:38, 17:24, 24:21)

А: Миллсэп (21), Хардуэй (11), Бэйзмор (10).

М: Т. Джонсон (23), Уэйтерс (14+10 передач), Макгрудер (13).

"Милуоки" - "Юта" - 95:109 (27:36, 19:23, 29:28, 20:22)

М: Адетокумбо (33+12 подборов), Бизли (22), Мидлтон (9).

Ю: Хэйворд (29), Фэйворс (19), Хилл (19).