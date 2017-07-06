"Мемфис" увековечит номер действующего игрока

"Мемфис" на своем официальном сайте объявил, что клуб увековечит номер Зака Рэндольфа. Баскетболист покидает команду после восьми сезонов в "Гризлиз" и подпишет контракт с "Сакраменто".

Таким образом, 50-й номер 35-летнего форварда будет выведен из обращения клуба. Рэндольф начинал свою карьеру в "Портленде", после чего выступал за "Никс" и "Клипперс". В минувшем сезоне форвард сыграл в 73 матчах регулярки, выйдя в стартовом составе лишь в пяти из них. Ветеран в среднем набирал 14,1 очка, делал 8,2 подбора и 1,7 передачи. В шести встречах плей-офф он отметился 13,2 очка и 8,2 подбора.