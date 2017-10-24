"Мемфис" обыграл "Хьюстон", Газоль набрал 26 очков

"Мемфис" обыграл "Хьюстон" в матче регулярного чемпионата НБА - 98:90. Центровой "Гризлиз" Марк Газоль набрал 26 очков. Дабл-дабл на счету форварда "Мемфиса" Джеймса Энниса (14 очков + 11 подборов). Самым результативным игроком встречи стал защитник "Хьюстона" Эрик Гордон - 27 очков. На счету лидера "Рокитс" Джеймса Хардена 22 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

"Хьюстон" - "Мемфис" - 90:98 (26:24, 31:26, 19:20, 14:28)

"Х": Гордон (27), Харден (22), Капела (14).

"М": Газоль (26), Конли (17), Эннис (14).