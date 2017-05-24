"Майами" и Бош договорились о расторжении контракта

Форвард Крис Бош покинет "Майами", утверждает ESPN. Клуб достиг договоренности с 33-летним ветераном по поводу расторжения контракта. Профсоюз игроков также не против предложенного варианта. При этом агенты и адвокаты баскетболиста все еще изучают необходимые бумаги.

Бош выступает за "Майами" с 2010 года, но не выходил на паркет с февраля 2016-го из-за проблем с тромбами в легких. При этом двукратный чемпион НБА числился игроком "Хит" и за следующие два года должен был заработать по контракту 52 миллиона долларов.

Предполагается, что теперь к началу сезона у флоридцев будет до 37 свободных миллионов в зарплатной ведомости. Бош ранее не раз заявлял, что не собирается завершать карьеру игрока.

Напомним, что в новое коллективное соглашение были внесены изменения относительно подобных случаев. Теперь решать, могут ли баскетболисты играть и угрожает ли заболевание их жизни, будет комиссия врачей, одобренных лигой и профсоюзом.