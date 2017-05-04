Ману Жинобили: "Вряд ли мы увидим Паркера на площадке в ближайшее время"

Защитник "Сан-Антонио" Ману Жинобили предположил, что травма, полученная его одноклубником Тони Паркером во втором матче полуфинальной серии плей-офф "Запада" с "Хьюстоном" (121:96), надолго выведет его из игры. 34-летнего разыгрывающего унесли с паркета в четвертой четверти встречи.

– Он не мог опираться на ногу и с трудом шел, – цитирует ESPN Жинобили. – Когда смотришь, как ему больно, понимаешь, что вряд ли мы увидим его на площадке в ближайшее время. Это серьезная потеря. Нужно подождать.

Отметим, что, по информации того же издания, у Паркера подозрение на разрыв сухожилий правого колена. Сегодня французу предстоит пройти МРТ.