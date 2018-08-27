Ману Джинобили: "Сегодня я испытываю самые противоречивые чувства"

Аргентинский защитник "Сан-Антонио" Ману Джинобили, объявивший о завершении карьеры, отметил, что испытал противоречивые чувства. По его словам, карьера превзошла самые невероятные мечты.

– Сегодня я испытываю самые противоречивые чувства, объявляя о завершении своей баскетбольной крьеры, – написал Джинобили в Твиттере. – Хочу поблагодарить каждого – семью, друзей, одноклубников, тренеров, сотрудников и болельщиков – кто был со мной в последние 23 года. Это было необычное путешествие. Реальность в итоге превзошла все самые невероятные мечты.