Ману Джинобили: "Сегодня я испытываю самые противоречивые чувства"

Аргентинский защитник "Сан-Антонио" Ману Джинобили, объявивший о завершении карьеры, отметил, что испытал противоречивые чувства. По его словам, карьера превзошла самые невероятные мечты.
– Сегодня я испытываю самые противоречивые чувства, объявляя о завершении своей баскетбольной крьеры, – написал Джинобили в Твиттере. – Хочу поблагодарить каждого – семью, друзей, одноклубников, тренеров, сотрудников и болельщиков – кто был со мной в последние 23 года. Это было необычное путешествие. Реальность в итоге превзошла все самые невероятные мечты.
Today, with a wide range of feelings, I'm announcing my retirement from basketball. IMMENSE GRATITUDE to everyone (family, friends, teammates, coaches, staff, fans) involved in my life in the last 23 years. It's been a fabulous journey. Way beyond my wildest dreams. pic.twitter.com/3MLCUtmd6K– Manu Ginobili (@manuginobili) 27 августа 2018 г.