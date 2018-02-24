Лонзо Болл предложил разрешить зарплаты в студенческих лигах

Новичок "Лейкерс" Лонзо Болл заявил, что во время выступления в студенческой лиге NCAA баскетболисты действительно получают деньги и предложил ввести официальные зарплаты для молодых игроков. Однако сам игрок отметил, что он никаких денег от агентов не получал.

– Все знают, что в колледжах игроки получают деньги, – цитирует ESPN Болла. – Такими темпами можно сделать эти выплаты легальными.

Напомним, что по правилам игроки, выступающие за университеты в лиге NCAA , не имеют права получать зарплату. Недавно стало известно несколько скандальных подробностей приглашения баскетболистов в команды.