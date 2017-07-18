"Лейкерс" выиграл Летнюю лигу

"Лейкерс" стал победителем Летней лиги НБА. В финале калифорнийцы обыграли "Портленд" (110:98). Самым результативным игроком встречи стал форвард "озерных" Кайл Кузма, набравший 30 очкв. Дабл-даблом отметился центровой "Блэйзерс" Калеб Свэниган.

Лас-Вегас (США)

Летняя лига

Финал

"Портленд" – "Лейкерс" – 98:110 (30:27, 29:31, 20:26, 19:26)

П: Свэниган (25 + 12 подборов + 7 передач), Лэйман (21), Стоукс (16), Гутьеррес (14), Хантер (11).

Л: Кузма (30 + 10 подборов), Томас (23), Блю (20), Карусо (15 + 9 передач + 7 подборов), Зубац (12 + 9 подборов).