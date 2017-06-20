"Лейкерс" пока не намерен обменивать Мозгова и Денга

"Лейкерс" не намерен расставаться с форвардами Тимофеем Мозговым и Луолом Денгом, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, утверждает в своем Твиттере инсайдер Адриан Войнаровский. Клуб намерен в это межсезонье заполучить именитых свободных агентов, но для этого необходимо освободить место в платежной ведомости.

В прошлом сезоне Мозгов сыграл в 54 матчах, набирая в среднем по 7,4 очка, а Денг - по 7,6 очка в 56 встречах.