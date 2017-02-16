"Лейкерс" без Мозгова проиграл "Финиксу", "Юта" победила "Портленд"

"Юта" в матче регулярного чемпионата НБА на своей площадке победила "Портленд" со счетом 111:88. Самым результативным игроком встречи с 22 очками стал форвард хозяев Гордон Хэйворд. Дабл-даблом отметился центровой "Джаз" Руди Гобер. Новичок "Блэйзерс" Юсуф Нуркич в своей первой игре после обмена из "Денвера" набрал 13 очков. "Юта" прервала серию из трех поражений подряд.

В другом поединке "Финикс" взял верх над "Лейкерс" – 137:101. Трипл-дабл оформил разыгрывающий аризонцев Эрик Блэдсо. Российский центровой калифорнийцев Тимофей Мозгов по решению тренера участия в игре не принимал, оставшись на скамейке запасных.

"Миннесота" в гостях обыграла "Денвер" – 112:99. 40 очками отметился форвард "волков" Эндрю Уиггинс. Дабл-дабл оформил его одноклубник Карл-Энтони Таунс.

НБА

Регулярный чемпионат

"Юта" – "Портленд" – 111:88 (18:17, 22:20, 34:25, 37:26)

Ю: Хэйворд (22 + 7 передач), Джордж Хилл (19), Инглс (18), Гобер (13 + 12 подборов + 3 блок-шота), Джо Джонсон (13), Экзам (12).

П: Макколлум (18), Лиллард (13 + 7 передач), Нуркич (13 + 7 подборов), М. Леонард (10).

"Финикс" – "Лейкерс" – 137:101 (32:15, 36:33, 34:28, 35:25)

Ф: Бледсо (25 + 10 подборов + 13 передач), Букер (23), Крисс (15 + 8 подборов), Лень (15 + 9 подборов), Найт (11), Уоррен (11).

Л: Расселл (21), Лу Уильямс (21), Кларксон (15), Рэндл (13 + 10 подборов).

"Денвер" – "Миннесота" – 99:112 (31:32, 29:30, 19:23, 20:27)

Д: Харрис (22), Бартон (18 + 9 подборов), Дж. Нельсон (16 + 11 передач + 7 подборов), Йокич (15 + 14 подборов), Мюррей (14), Мэйс. Пламли (11 + 9 подборов).

М: Уиггинс (40), Таунс (24 + 19 подборов), Мухаммад (15).