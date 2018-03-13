Леонард не успеет восстановиться к игре с "Нью-Орлеаном"

Форвард "Сан-Антонио" Кавай Леонард не примет участия в матче регулярного чемпионата НБА против "Нью-Орлеана", сообщает Yahoo! Sports. Игрок не успевает восстановиться после травмы бедра и не вернется на паркет в ближайшие дни.

Сам Кавай надеется вернуться в строй в этом сезоне, однако в клубе не могут назвать точную дату его восстановления. Леонард пропустил первые 27 матчей сезона из-за травмы бедра. Затем он провел девять матчей, но следом у баскетболиста выявили частичный разрыв в левом плече. В этом сезоне он принял участие лишь в 9 встречах, в которых в среднем набирал по 16,2 очка, делал по 4,7 подбора и 2,3 передач за игру.